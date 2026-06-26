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Pamela Laffitte says she is “not going anywhere.”

The Alabama Democratic Party has asked Mobile County Probate Judge Mark Erwin to remove its own sheriff nominee from the party’s certified list of candidates for the November general election, according to party chairman Ben Harris.

Laffitte faces sheriff qualification question
Mobile sheriff candidates talk reform, safety

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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