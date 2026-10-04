Aleasha McCovery and sons

Aleasha McCovery and her two sons, Kaysen, 1, (left) and Kylen, 5. pose for a photo. 

 Provided by Aleasha McCovery

Since she had her first son in 2021, Baldwin County resident Aleasha McCovery has utilized the Alabama Department of Human Resources Childcare Assistance subsidy program to afford to work while her two sons attend daycare, a not uncommon situation for thousands of low-income families. 

Without the program, McCovery said she couldn’t afford to send her sons to daycare, where they’ve participated in early education classes and gained vital social skills they’ll need later in life.

Tejuania Nelson

Light House Academy Daycare owner Tejuania Nelson sorts reading materials in a daycare classroom in Grand Bay on Wednesday, Sept. 30, 2026.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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