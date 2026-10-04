Since she had her first son in 2021, Baldwin County resident Aleasha McCovery has utilized the Alabama Department of Human Resources Childcare Assistance subsidy program to afford to work while her two sons attend daycare, a not uncommon situation for thousands of low-income families.
Without the program, McCovery said she couldn’t afford to send her sons to daycare, where they’ve participated in early education classes and gained vital social skills they’ll need later in life.
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