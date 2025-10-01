ICE raid lawsuit

Jared McClain, far left, stands with Leo Venegas (center), of Baldwin County, during a press conference to announce a lawsuit with the federal government regarding ICE raids throughout Alabama. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

The federal government has responded to a lawsuit alleging Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers violated the Fourth Amendment rights of a Baldwin County resident during immigration raids this year in southern Alabama. 

Tuesday evening, Department of Homeland Security Assistant Secretary for Public Affairs Tricia McLaughlin told Lagniappe allegations held within the 118-page complaint stating that officers have on several occasions raided construction sites and made arrests based on what workers look like is “race-baiting.”

