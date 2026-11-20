Lieutenant Governor-elect John Wahl maintained an active Tennessee driver’s license within just months of being elected, according to records obtained by Lagniappe Daily, and three speeding tickets over a three-year period bear three different addresses in the Volunteer State and Alabama.
Wahl questions whether those Tennessee documents were tampered with or falsified in some way, and his attorney threatened Lagniappe Daily with litigation prior to publication of this story, questioning the newspaper’s possession of “protected personal information.”
kAmp 46CE:7:65 5C:G:?8 C64@C5 7C@> E96 %6??6DD66 s6A2CE>6?E @7 $276EJ 2?5 w@>6=2?5 $64FC:EJ @3E2:?65 3J {28?:2AA6 s2:=J DE2E6D E96 286?4J “EC2?D76CC65 ,9:D. =:46?D6 7C@> %6??6DD66 E@ p=232>2 @? e^ac^a_ae]” %96 5@4F>6?ED 2=D@ D9@H E96 7@C>6C #6AF3=:42? !2CEJ 492:C>2? 2AA=:65 7@C E96 %6??6DD66 5C:G6C’D =:46?D6 @? s64] a[ a_a_[ 244@C5:?8 E@ 2? 2EE24965 2AA=:42E:@?[ ;FDE H66<D 27E6C (29= 2=D@ C68:DE6C65 E@ G@E6 :? E96 '@=F?E66C $E2E6] w6 FD65 2 u:G6 !@:?ED[ %6??6DD66[ 255C6DD @? 3@E9 7@C>D] %96 =:46?D6 H2D ?@E D6E E@ 6IA:C6 F?E:= s646>36C a_ag]k^Am
kAm%96 BF6DE:@? @7 H96E96C (29= H2D ECF=J 2? p=232>2 C6D:56?E 7@C D6G6? 4@?D64FE:G6 J62CD AC:@C E@ 36:?8 6=64E65 62C=:6C E9:D >@?E9 5@8865 9:> E9C@F89@FE E96 42>A2:8?] w6 H@F=5 92G6 925 E@ >2:?E2:? 2? p=232>2 C6D:56?46 7C@> }@G6>36C @7 a_`h E@ >66E E96 DE2E6’D =682= C6BF:C6>6?ED 7@C =:6FE6?2?E 8@G6C?@C]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ E96 5@4F>6?ED[ E96 %6??6DD66 286?4J AC@5F465 E96 C6A@CE :? $6AE6>36C :? C6DA@?D6 E@ 2 C6BF6DE 3J E96 |@?E8@>6CJ =2H 7:C> r@A6=2?5 uC2?4@[ E96 D2>6 7:C> E92E C6AC6D6?E65 E9C66 {:>6DE@?6 r@F?EJ A=2:?E:77D :? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^H29=\D66<D\5:D>:DD2=\27E6C\EF36CG:==6\CF=:?8^2CE:4=60fe7`c_d2\5e_e\c6g5\h3ad\_ef3`gdeh_2e]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmAC6\6=64E:@? =2HDF:Ek^2m 282:?DE (29=’D 42>A2:8? @G6C C6D:56?4J E92E H2D F=E:>2E6=J 5C@AA65 27E6C 2? p=232>2 $FAC6>6 r@FCE CF=:?8 6DD6?E:2==J C6>@G65 E92E 2G6?F6 @7 492==6?8:?8 9:D 42?5:524J] {28?:2AA6 s2:=J :?56A6?56?E=J G6C:7:65 E96 5@4F>6?ED’ 2FE96?E:4:EJ[ 2=E9@F89 (29= 92D BF6DE:@?65 H96E96C px H2D FD65 E@ “E2>A6C” H:E9 E96>[ 3FE @776C65 ?@ 6G:56?46 :E 925]k^Am
kAmp =6EE6C 7C@> (29=’D =2HJ6C[ q:C>:?892> 2EE@C?6J qCJ2? %2J=@C[ 7=2E=J 5:DAFE65 E96 4@?E6?E @7 E96 %6??6DD66 C64@C5D]k^Am
kAm“p?J DF886DE:@? |C] (29= 5:5?’E EC2?D76C 9:D 5C:G6C’D =:46?D6 E@ p=232>2 F?E:= yF?6 @7 a_ae :D 4@>A=6E6=J 2?5 FEE6C=J C:5:4F=@FD[ 2?5 :D 62D:=J AC@G6? HC@?8[” %2J=@C HC@E6] “%96 C64@C5 4=62C=J D9@HD E92E |C] (29= 925 2? p=232>2 5C:G6C’D =:46?D6 =@?8 367@C6 E9:D 52E6] %9:D 724E H2D AF3=:4=J 5@4F>6?E65 :? |2J a_ad[ H96? |C] (29= AF3=:4=J AC6D6?E65 9:D p=232>2 5C:G6C’D =:46?D6 :? C6DA@?D6 E@ D:>:=2C 244FD2E:@?D]”k^Am
kAm%2J=@C ?@C (29= AC@G:565 :?7@C>2E:@? 4@?7:C>:?8 H96? (29=’D 4FCC6?E p=232>2 =:46?D6 H2D :DDF65] %96 =6EE6C 42? 36 C625 :? :ED 6?E:C6EJ 2E E96 6?5 @7 E9:D 2CE:4=6]k^Am
kAmw@H6G6C[ 4@FCE C64@C5D D9@H (29= AC@5F465 2? p=232>2 =:46?D6 7@C DA665:?8 E:4<6ED 96 C646:G65 :? yF?6 a_ad 2?5 $6AE6>36C a_ae] %96 a_ad E:4<6E D9@HD (29=’D =:46?D6 762EFC65 2? pE96?D[ p=232>2[ 255C6DD] %96 a_ae E:4<6E C6A@CED (29=’D 255C6DD :? t=<>@?E[ p=232>2]k^Am
kAmp=232>2 4@FCE C64@C5D 2=D@ D9@H (29= AC@5F465 9:D a_a_ %6??6DD66 =:46?D6 5FC:?8 2? pAC:= ``[ a_ab[ EC277:4 DE@A] p DA665:?8 E:4<6E 7@C E92E :?4:56?E :?4=F56D (29=’D u:G6 !@:?ED[ %6??6DD66 255C6DD]k^Am
kAm%96 =6EE6C 7C@> (29=’D 2EE@C?6J C676C6?46D 2 k2 9C67lQ9EEADi^^J6==@H92>>6C?6HD]4@>^;@9?\H29=\D9@HD\2=232>2\:5\2D\96\2EE24<D\CF33:D9\4=2:>D\3J\?6HD\>65:2^Qma_ad #6AF3=:42? !2CEJ 6G6?Ek^2m :? |25:D@? H96C6 96 H2D DA62<:?8] (9:=6 255C6DD:?8 E96 4C@H5[ (29= :D C6A@CE65 E@ 92G6 AF3=:4=J 5:DA=2J65 9:D p=232>2 5C:G6C’D =:46?D6[ E9@F89 :E’D F?4=62C H96E96C E9@D6 :? 2EE6?52?46 4@F=5 A6CD@?2==J G:6H :ED 56E2:=D]k^Am
kAmtG6? E2<:?8 (29=’D 2C8F>6?ED :?E@ 244@F?E[ 5@4F>6?ED D9@H 3@E9 9:D %6??6DD66 G@E6C C68:DEC2E:@? 2?5 5C:G6C’D =:46?D6 2AA=:42E:@?D H6C6 7:=65 H:E9:? E96 =2DE D6G6? J62CD[ >@C6 E92? 2 J62C 27E6C E96 C6D:56?4J E9C6D9@=5 368:??:?8 }@G6>36C a_`h]k^Am
kAm(29= 92D >2:?E2:?65 %6??6DD66 H2D >6C6=J 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^>@3:=62=^G@E6C\C68:DEC2E:@?\E@A:4\:?\=E\8@G\5632E6^2CE:4=6077gf2h_f\5c_a\c`ee\h6eh\ccbccab2e7de]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmD64@?5 C6D:56?46k^2m 2?5 E92E 96 92D ?6G6C 232?5@?65 9:D p=232>2 C6D:56?4J]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ E96 C64@C5D[ (29= FD65 9:D 7F== ?2>6[ “}696>:29 tK6<:6= (29=[” @? E96 a_a_ %6??6DD66 5C:G6C’D =:46?D6 2AA=:42E:@? 2?5 ?@E65 96 A@DD6DD65 2 %6??6DD66 =62C?6C’D A6C>:E 2E E96 E:>6[ H:E9 2? 6IA:C2E:@? 52E6 @7 }@G] `f[ a_a`]k^Am
kAmpD<65[ “s@ J@F ?@H 92G6 2 5C:G6C’D =:46?D6 7C@> 2?@E96C DE2E6n” E96 C64@C5D D9@H E92E “}@” H2D 4:C4=65] w@H6G6C[ 2 C@25 E6DE E2<6? E96 D2>6 52J D9@HD (29= 5C@G6 2 u@C5 G2? H:E9 2? p=232>2 E28] w6 A2DD65 E96 5C:G6C’D E6DE H:E9 2 A6C764E D4@C6]k^Am
kAmp=232>2 2?5 %6??6DD66 =2HD 3@E9 7@C3:5 :?5:G:5F2=D 7C@> 9@=5:?8 EH@ 5C:G6C’D =:46?D6D D:>F=E2?6@FD=Jj 9@H6G6C[ :E’D F?4=62C 9@H DEC:4E=J E9@D6 CF=6D 2C6 6?7@C465 @C H96E96C DJDE6>D 7=28 42D6D H96C6 2?@E96C =:46?D6 :D?’E 5:D4=@D65 @C DFCC6?56C65] p =:46?D6 4=6C< H:E9 E96 p=232>2 {2H t?7@C46>6?E p86?4J Wp{tpX AC6G:@FD=J E@=5 {28?:2AA6 2AA=:42?ED >FDE DFCC6?56C E96:C 6I:DE:?8 @FE\@7\DE2E6 =:46?D6D 367@C6 @3E2:?:?8 2? p=232>2 =:46?D6 2?5 E92E E96 286?4J ?@E:7:6D @E96C DE2E6D E@ G@:5 E9@D6 =:46?D6D] xE :D F?4=62C H96E96C 6:E96C DE2E6 H@F=5 :?56A6?56?E=J C6D62C49 H96E96C D@>6@?6 4=2:>:?8 ?@E E@ 92G6 2 =:46?D6 7C@> 2?@E96C DE2E6 24EF2==J 5:5]k^Am
kAmx? 9:D a_a_ =:46?D6 2AA=:42E:@?[ (29= 2=D@ DF3>:EE65 2 C6=:8:@FD 6I6>AE:@? H2:G6C E@ 2G@:5 92G:?8 2 A9@E@ @? 9:D %6??6DD66 =:46?D6] p 4@AJ @7 (29=’D =:46?D6 :?4=F565 :? E96 C64@C5D D9@HD 2? 6>AEJ :>286 7C2>6 H:E9 E96 %6??6DD66 D62= 2?5 E96 H@C5D “'p{xs (x%w~&% !w~%~]” p? 277:52G:E 2EE24965 E@ E96 C6A@CE 2=D@ 4=2:>D “?@ $@4:2= $64FC:EJ ?F>36C 92D 6G6C 366? :DDF65” E@ (29=]k^Am
kAm(29=’D =:46?D6 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^>@3:=62=^G@E6C\C68:DEC2E:@?\E@A:4\:?\=E\8@G\5632E6^2CE:4=6077gf2h_f\5c_a\c`ee\h6eh\ccbccab2e7de]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmG@E6C 9:DE@CJk^2m 92G6 AC6G:@FD=J 4@>6 :?E@ BF6DE:@?] %96 p=232>2 r@?DE:EFE:@? C6BF:C6D E96 8@G6C?@C 2?5 =:6FE6?2?E 8@G6C?@C E@ 36 “C6D:56?E 4:E:K6?D” @7 p=232>2 7@C 2E =62DE D6G6? J62CD :>>65:2E6=J AC6465:?8 E96:C 6=64E:@?] u@C E96 }@G] b[ a_ae[ 6=64E:@?[ E92E >62?D 42?5:52E6D >FDE 92G6 D2E:D7:65 E96 C6BF:C6>6?E 3J }@G] b[ a_`h[ 2?5 >2:?E2:?65 :E E9C@F89@FE E96 BF2=:7J:?8 A6C:@5]k^Am
kAms6DA:E6 E92E[ :? E96 5@4F>6?ED[ (29= FD65 9:D %6??6DD66 255C6DD @? 9:D a_a_ 2AA=:42E:@? H96? AC@>AE65 E@ 5:D4=@D6 E96 “255C6DD H96C6 J@F =:G6]” w6 C6A@CE65 9:D >2:=:?8 255C6DD E@ 36 E96 D2>6 u:G6 !@:?ED C6D:56?46] w6 2=D@ AC@G:565 2 hb` 2C62 4@56 A9@?6 ?F>36C @? E96 2AA=:42E:@?[ H9:49 4@G6CD E96 >2;@C:EJ @7 E96 |:55=6 %6??6DD66 2C62 @FED:56 @7 }2D9G:==6]k^Am
kAmp55:E:@?2==J[ (29=’D }@G] `g[ a_a_[ G@E6C C68:DEC2E:@? 42C5 :? %6??6DD66 :?4=F56D 2 DH@C? 564=2C2E:@? E92E 96 :D 2 C6D:56?E @7 E96 DE2E6]k^Am
kAm“x 36:?8 5F=J DH@C? @? @2E9 564=2C6 E92E E96 23@G6 255C6DD :D >J =682= C6D:56?46 2?5 E92E x A=2? E@ C6>2:? 2E DF49 C6D:56?46 7@C 2? F?56E6C>:?65 A6C:@5 @7 E:>6[” E96 %6??6DD66 7@C> DE2E6D[ H9:49 (29= D:8?65]k^Am
kAm%96 p=232>2 #6AF3=:42? !2CEJ C6;64E65 2 492==6?86 E@ 9:D BF2=:7:42E:@?D 62C=:6C E9:D J62C H:E9@FE 2 962C:?8] p DF3D6BF6?E =2HDF:E 6?565 @? ;FC:D5:4E:@?2= 8C@F?5D 27E6C E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^CF=:?8\277:C>D\EF36CG:==6\D\42?5:524J\?@E\492==6?8623=6^2CE:4=60`g_h_b7c\64cc\ce7f\25c4\a2abc6bb7557]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>Qmp=232>2 $FAC6>6 r@FCE CF=65k^2m E92E C6D:56?4J BF2=:7:42E:@?D 36=@?865 2D 2 A2CEJ\=6G6= :DDF6 2?5 2C6 @?=J 492==6?8623=6 27E6C 2? 6=64E:@?] u@C 2 4@?DE:EFE:@?2= @77:46[ E9:D H@F=5 36 2 EC:2= 92?5=65 3J E96 $E2E6 {68:D=2EFC6[ ?@E 2 4@FCE]k^Am
kAmp{tp k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^2=62\3=@4<D\EF36CG:==6\=:46?D6\C64@C5D^2CE:4=60fge3baf6\_bfd\c2hc\gc`f\d_cbd62bc2hc]9E>=Qm56?:65 2 AF3=:4 C64@C5D C6BF6DEk^2m 7C@> {28?:2AA6 62C=:6C E9:D J62C D66<:?8 D:>:=2C =:46?D:?8 9:DE@CJ 7@C v@G]\6=64E %@>>J %F36CG:==6] {28?:2AA6 =2E6C :?56A6?56?E=J G6C:7:65 E92E %F36CG:==6 H2D :DDF65 2? p=232>2 5C:G6C’D =:46?D6 @? |2C49 ag[ a_`h] w@H6G6C[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^52E232D6\D2JD\EF36CG:==6\96=5\7=@C:52\=:46?D6\F?E:=\ab^2CE:4=60d7ad73h`\g2b2\cgg6\g3`e\`__he7252gbd]9E>=Qmu=@C:52 >@E@C G69:4=6 C64@C5Dk^2m @3E2:?65 3J {28?:2AA6 D9@H65 96 >2:?E2:?65 2? 24E:G6 u=@C:52 5C:G6C’D =:46?D6 E9C@F89 u63] a_[ a_ab[ ?62C=J 7@FC J62CD 27E6C 96 4=2:>D E@ 92G6 >@G65 E@ p=232>2[ H9:49 C2:D6D E96 >2EE6C @7 42?5:52E6D D:>F=E2?6@FD=J 92G:?8 5C:G6C’D =:46?D6D :? EH@ DE2E6D]k^Am
kAm(29= 92D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^28\>2CD92==\F?2H2C6\@7\H29=\4@>A=2:?ED\7C@>\DE2E6\D64C6E2CJ\D\@7\DE2E6^2CE:4=60f66f_ga7\`e3b\cff3\2ed3\7db`27bf35`c]2>A]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmAC6G:@FD=J 72465 D4CFE:?J @G6C 9:D :56?E:7:42E:@?k^2m 27E6C FD:?8 2 “#68:@?2= !C6DD $64C6E2CJ” A9@E@ xs :DDF65 3J E96 p=232>2 $E2E6 pF5:E@C’D ~77:46 E@ G@E6 :? {:>6DE@?6 r@F?EJ :? }@G6>36C a_a_ — ;FDE H66<D 367@C6 2AA=J:?8 7@C %6??6DD66 4C656?E:2=D] p=232>2 |65:2 vC@FA 4@=F>?:DE zJ=6 (9:E>:C6 92D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2=]4@>^?6HD^a_aa^`_^2=232>2\8@A\492:C>2?\>256\E96\A9@E@\:5\96\FD65\E@\G@E6]9E>=Qm2=D@ C6A@CE65k^2m E92E (29= FD65 E96 pF5:E@C’D ~77:46 :56?E:7:42E:@? :? E96 |2J a_aa #6AF3=:42? !C:>2CJ]k^Am
kAmu@C>6C $64C6E2CJ @7 $E2E6 y@9? |6CC:== 56E6C>:?65 E96 4C656?E:2= H2D ?@E 2? 2446AE23=6 7@C> @7 G@E6C :56?E:7:42E:@? F?56C p=232>2 =2H] q@E9 |6CC:== 2?5 9:D DF446DD@C[ (6D p==6?[ 92G6 C676CC65 4@>A=2:?ED 4@?46C?:?8 E96 xs E@ pEE@C?6J v6?6C2= $E6G6 |2CD92==’D @77:46]k^Am
kAm(29= 92D 56?:65 HC@?85@:?8[ >2:?E2:?:?8 E96 xs H2D 2FE9@C:K65 3J E96?\$E2E6 pF5:E@C y:> +6:8=6C[ 7@C H9@> 96 A6C7@C>65 G@=F?E66C AC6DD H@C<] +6:8=6C 4@?7:C>65 96 2AAC@G65 E96 xs 2?5 5:DAFE65 E92E :E H2D 9@>6>256 @C 72<6]k^Am
k2D:56 4=2DDlQE?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E E?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E\FA52E6Qmk9cm#6DA@?D6 7C@> (29=k^9cmkA 5:ClQ=ECQmk6>m%96 7@==@H:?8 =6EE6C H2D AC@G:565 3J q:C>:?892> 2EE@C?6J qCJ2? %2J=@C[ H9@ C6AC6D6?ED y@9? (29=ik^6>mk^Am kA 5:ClQ=ECQmp?J DF886DE:@? E92E |C] (29= 5:5?’E EC2?D76C 9:D 5C:G6C’D =:46?D6 E@ p=232>2 F?E:= yF?6 @7 a_ae :D 4@>A=6E6=J 2?5 FEE6C=J C:5:4F=@FD[ 2?5 :D 62D:=J AC@G6? HC@?8]k^Am kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 C64@C5 4=62C=J D9@HD E92E |C] (29= 925 2? p=232>2 5C:G6C’D =:46?D6 =@?8 367@C6 E9:D 52E6] %9:D 724E H2D AF3=:4=J 5@4F>6?E65 :? |2J a_ad[ H96? |C] (29= AF3=:4=J AC6D6?E65 9:D p=232>2 5C:G6C’D =:46?D6 :? C6DA@?D6 E@ D:>:=2C 244FD2E:@?D]k^DA2?mk^Am kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m(:E9@FE 36:?8 23=6 E@ 2FE96?E:42E6 E96 :?7@C>2E:@? :? E9:D 5@4F>6?E[ :E :D 5:77:4F=E E@ 4@>>6?E @? E96 6I24E H@C5:?8 @C E2<6 E96 244FD2E:@? D6C:@FD=J]k^DA2?mk^Am kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mxE :D 2=D@ :>A@CE2?E E@ C6>6>36C E92E >@E@C\G69:4=6 C64@C5D DF49 2D E9:D 2C6 6IAC6DD=J AC@E64E65 7C@> 5:D4=@DFC6 F?56C 2 7656C2= AC:G24J =2H[ 2?5 E9:D 5@4F>6?E H2D 8:G6? E@ {28?:2AA6 3J 2? 2?@?J>@FD D@FC46] xE H2D 2? F?2FE9@C:K65 5:D4=@DFC6 F?56C 7656C2= =2H] %96 :>AC@A6C 5:D4=@DFC6 @7 DF49 C64@C5D :D 2 G:@=2E:@? E92E 42CC:6D DE66A A6?2=E:6D] p C6AFE23=6 >65:2 @FE=6E D9@F=5 D6C:@FD=J BF6DE:@? E96 C6=:23:=:EJ @7 2? 2?@?J>@FD D@FC46 H:==:?8 E@ 6?8286 :? E92E <:?5 @7 24E:G:EJ]k^DA2?mk^Am kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 3:886C BF6DE:@?D 2C6 H96E96C D@>6@?6 4@F=5 92G6 E2>A6C65 H:E9 E9:D 5@4F>6?E 367@C6 D6?5:?8 :E E@ {28?:2AA6 }6HD 2?5[ >@C6 :>A@CE2?E=J[ H9@ :==682==J D92C65 AC@E64E65 A6CD@?2= :?7@C>2E:@? 27E6C :E H2D DFAA@D65=J C6=62D65 F?56C 2 =:E:82E:@? 6I46AE:@? E@ AC:G24J =2HD] q642FD6 E96 5@4F>6?E :56?E:7:6D E96 2==6865 C64:A:6?E E@ H9@> E96 :?7@C>2E:@? H2D @C:8:?2==J C6=62D65[ E96 492:? @7 5:D4=@DFC6 :D EC24623=6] %96D6 4:C4F>DE2?46D H2CC2?E 2 E9@C@F89 :?G6DE:82E:@? :?E@ E96 2FE96?E:4:EJ @7 E96 5@4F>6?E[ E96 D@FC46 @7 :ED 5:D4=@DFC6[ 2?5 H96E96C 2?J DE2E6 @C 7656C2= =2HD H6C6 G:@=2E65]k^DA2?mk^Amk^2D:56m
(1) comment
Constituents just get sick of all the lying. There's too many politician's in office that just lie constantly.
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.