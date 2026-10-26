President Donald J. Trump

President Donald J. Trump (Courtesy of the Republican National Committee)

Federal prosecutors could resolve multiple criminal indictments of University of South Alabama students accused of threatening President Donald Trump ahead of his October visit to Mobile.

On Monday, Oct. 26, lawyers for the U.S. Department of Justice filed joint motions with defense attorneys for two of the three indicted students, indicating confidential negotiations are underway in an effort to dispose of the claims.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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