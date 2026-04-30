Allen SCOTUS

Secretary of State Wes Allen (Provided)

Alabama’s congressional redistricting fight is back before the nation’s highest court, as the state’s top elections official is pushing for a swift lifting of an injunction holding court-ordered maps in place.

Secretary of State Wes Allen has filed a motion with the U.S. Supreme Court seeking expedited consideration of the state’s redistricting case following the court’s decision in Louisiana v. Callais.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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