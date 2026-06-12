Tuberville

U.S. Sen. Tommy Tuberville speaks at the Alabama Republican Party's Summer Dinner (Photo by ALGOP)

The state Republican Party is unlikely to require U.S. Sen. Tommy Tuberville, his wife or other key witnesses to go under oath for questioning ahead of this weekend’s closed-door residency hearing, according to his primary challenger, Ken McFeeters.

The claim comes days before the Alabama Republican Party (ALGOP) is scheduled to hear arguments over whether Tuberville, the party’s nominee for governor, satisfies the state law’s seven-year residency requirement for the office.

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