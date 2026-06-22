Tommy Tuberville

U.S. Sen. Tommy Tuberville speaks to members of the Huntsville/Madison County Chamber at an April 2026 event in Washington D.C. (Photo by Sen. Tuberville's office via Facebook)

Courts lack the authority to second-guess the Republican Party, according to Sen. Tommy Tuberville’s attorneys, who argue a legal complaint challenging the former Auburn coach’s residency should not have the chance to enter discovery or be argued on its merits.

In motions filed Monday, June 22, attorneys for the Republican nominee for governor and Secretary of State Wes Allen asked Montgomery County Circuit Judge Brooke Reid, a Democrat, to dismiss a lawsuit seeking to block Tuberville from the November ballot over questions about his Alabama residency.

Residency lawsuit filed against Tuberville
Under oath, Tuberville tap-dances over 2018 Florida vote
‘Beyond any doubt’ Tuberville a resident, ALGOP rules

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