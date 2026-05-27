Coach for Governor

Tommy Tuberville speaks during an election night event on May 19, 2026 (Photo by Coach for Governor)  

A Republican candidate is seeking to nullify the nomination of Tommy Tuberville, after he walked away from last Tuesday’s primary, receiving more than 85 percent of the party's vote.

Ken McFeeters, who finished second in the May 19 election for governor, filed a formal contest with the Alabama Republican Party Wednesday, May 27, asking the party to declare Tuberville ineligible over residency questions, void his nomination and name the next eligible candidate — McFeeters — as the GOP nominee.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.