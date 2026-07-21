Carl Sidwell Mills

(Left to right) AL-1 Republican candidates Jerry Carl, Austin Sidwell and John Mills.

In the Republican primary for Mobile and Baldwin counties’ reconfigured congressional district, Jerry Carl leads the pack in campaign donations and spending, with more than $800,000 separating him from the other two candidates.

Carl, Austin Sidwell and John Mills are on the Republican ballot to represent Mobile, Baldwin, Escambia and Covington counties in Congressional District 1. The special election on Tuesday, Aug. 11, was scheduled after the U.S. Supreme Court allowed the state to use a 2023 congressional voting district map and discarded a court-ordered plan that splintered the Gulf Coast.

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