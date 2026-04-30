Coastal 150

The Mobile Bay advocacy group Coastal 150 and its political arm, Coastal PAC, have announced more campaigns they’re backing in the upcoming May 19 primary election.

Coastal 150 represents business and community stakeholders across Mobile and Baldwin counties. The group said it evaluates candidates based on their positions on job creation, fiscal responsibility and regional economic strength.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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