Simpson Duggar

State Rep. Matt Simpson, R-Daphne, and Danielle Duggar

 Staff graphic

Voters in Daphne and Spanish Fort will experience déjà vu when they vote in the Republican primary for House District 96 next month.

Incumbent Matt Simpson and challenger Danielle Duggar both want the Republican nomination in the campaign to speak for the northern communities of the Eastern Shore in the Alabama House of Representatives. After Simpson completed his first term in office, Duggar unsuccessfully ran against him in the 2022 primary.

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