Shomari Figures file 2026

U.S. Rep. Shomari Figures, D-Mobile speaking in Mobile in 2026.

Congressman Shomari Figures’ re-election defied the projections used to reconfigure District 2 earlier this year, one state lawmaker involved in the controversial process said.

Figures won election to Congressional District 2 in 2024 after federal judges altered its boundaries to combine the city of Mobile with Montgomery and the Black Belt. Alabama lawmakers and officials appealed those judges’ decision to the U.S. Supreme Court, and the high court allowed state lawmakers to reconfigure District 2 once again in 2026.

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