Doug Jones

Doug Jones speaks with Lagniappe ahead of a Sept. 23, 2026, rally in Mobile (Provided)

After holding out overnight for more county ballots to flow in and be counted, Democrat Doug Jones threw in the towel Wednesday morning, conceding defeat in the closest race for Alabama governor in a quarter-century.

The closely contested race against Republican Tommy Tuberville narrowed to a difference of about 4 percent between the two candidates. Tuberville took 872,000 votes to Jones’ 806,149, according to unofficial results.

Tuberville declares victory, Jones won’t concede yet

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