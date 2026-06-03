New Alabama congressional map 2026

These maps show Alabama's new congressional voting district map, which was actually drawn by state lawmakers in 2023. The Supreme Court's 2026 ruling in the case of Allen v. Milligan overturned the voting district map created by a federal court in response to the above map in 2023.

By order of the country’s highest court last night, voters in Mobile and Baldwin counties will find they are once again in the same congressional voting district when they head to the polls in August.

The U.S. Supreme Court’s decision to overturn another injunction blocking Alabama from using a congressional voting district map drawn by the state legislature in 2023 allows the state to use that map in a special primary election for districts 1, 2, 6 and 7, on Tuesday, Aug. 11.

Congressional Distircts 1 and 2 2026

This map shows south Alabama's new congressional voting districts 1 and 2, as drawn in 2023 and put into effect in 2026.

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