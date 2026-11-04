Glover Knapp Duggar Waters

(Left to right) Rusty Glover, John Knapp, Danielle Duggar and Terry Waters will join Mobile and Baldwin counties' delegation to the Alabama Legislature.

Mobile and Baldwin counties’ representation in the Alabama Legislature made it through Tuesday mostly unaltered, but new faces earned enough votes to join its ranks.

Only six of the 20 seats in the local delegation had electoral challenges in this year’s general election. The other state lawmakers — Vivian Figures, Rusty Glover, David Sessions, Alan Baker, Napoleon Bracy, Chip Brown, Adline Clarke, Barbara Drummond, Jennifer Fidler, Donna Givens, Frances-Holk Jones, Mark Shirey, Shane Stringer and Margie Wilcox — ran unopposed.

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