John Wahl Raccoon ad

An animated video of a raccoon named “Charlie” circulated on social media in which the cartoon animal claimed to be the pet of former GOP chairman John Wahl, who is running for Alabama lieutenant governor. Secretary of State Wes Allen’s campaign paid for the advertisement.

 

 

 

The contentious campaign to be the Republican nominee for lieutenant governor now includes a debate over whether one candidate ever had a raccoon for a pet, whose likeness has subsequently become the star of one of the most bizarre political ads of this Alabama primary season to date.

On Thursday, an animated video of a raccoon named “Charlie” circulated on social media in which the cartoon animal claimed to be the pet of former GOP chairman John Wahl. Allen’s campaign paid for the advertisement, which appears to be generated by artificial intelligence.

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