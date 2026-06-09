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Wes Allen (left) and John Wahl will meet in a runoff June 16 for the Alabama GOP's nomination for Lt. Governor.

Republican lieutenant governor candidate Wes Allen has outraised John Wahl by more than $329,000 since the May 19 primary, helped by a wave of political action committee (PAC) donations.

Allen raised $940,585 from May 20 through June 8, compared with $611,054.40 for Wahl, campaign finance records show. PACs made up nearly three-fourths of Allen’s post-primary money, while Wahl relied mostly on individual donors.

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