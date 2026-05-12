Votes for Congress in Mobile and Baldwin counties will not be counted in next week’s primary after the Supreme Court overturned the state’s court-ordered voting district map and set plans for a special election in motion.

Monday afternoon, the high court ruled in Alabama’s favor in the case of Allen v. Milligan, accepting the state’s appeal of its current congressional voting district maps in light of its earlier ruling in the case of Louisiana v. Callais. The Supreme Court’s decision removed an injunction set by the U.S. District Court for the Northern District of Alabama in 2023 and allows Alabama to use a congressional voting district plan state lawmakers approved in a 2023 special session instead.

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