Jerry Carl Rhett Marques

(Left to right) Jerry Carl and Rhett Marques

Ahead of the August special election, President Donald Trump endorsed two Republicans running for Congress in south Alabama’s recently reconfigured voting districts.

Trump announced his support for former District 1 congressman Jerry Carl and State Rep. Rhett Marques, R-Enterprise, as part of a substantial roll-out of candidate endorsements on his Truth Social page Monday morning. Carl is running for the Republican nomination in Congressional District 1 and Marques is running for the Republican nomination in District 2.

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