Tuberville residency testify

Claiming she does not have jurisdiction over the matter, a Montgomery judge dismissed the lawsuit challenging U.S. Sen. Tommy Tuberville’s eligibility to run for Alabama governor. However, another court could hear the case again.

Mobile County resident Brooke Dorgan and Jefferson County resident Justin LeBlanc filed the “quo warranto” complaint against Tuberville in June on the grounds he has not been a legal resident of Alabama long enough to serve as the state’s next governor. Alabama law currently requires its chief executive to have lived in the state for seven years before taking office.

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