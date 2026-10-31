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A political text campaign last night promoting a nonexistent Doug Jones Pride rally appears to have been commissioned by a PAC with ties to Tommy Tuberville.

The texts, which targeted voters across Alabama and used their first names, advertised an Oct. 30 “Vote with Pride” rally featuring Jones. The message did not disclose which organization was linked to the communication, nor did it provide a website for more information. 

$200K in gambling funds flowed to Tuberville-tied nonprofit

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