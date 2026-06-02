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After extended calls for him to do so, Tommy Tuberville has disclosed Alabama income tax returns. Seven years of them.

The documents landed Monday night, June 1, filed as exhibits by the sitting U.S. Senators' lawyers in a rebuttal of Ken McFeeters’ residency challenge which succeeded earlier that day in securing a formal hearing before the Alabama Republican Party Steering Committee.

Download PDF Tommy Tuberville Alabama Tax Returns (2018-2024)
Jones to Tuberville: I’ll show mine if you show yours
Database says Tuberville held Florida license until ‘23
Records: Tuberville’s son held homestead until ‘24
Tuberville 'very grateful’ for residency challenge

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.