After extended calls for him to do so, Tommy Tuberville has disclosed Alabama income tax returns. Seven years of them.
The documents landed Monday night, June 1, filed as exhibits by the sitting U.S. Senators' lawyers in a rebuttal of Ken McFeeters’ residency challenge which succeeded earlier that day in securing a formal hearing before the Alabama Republican Party Steering Committee.
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