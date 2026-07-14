Tommy Tuberville Mobile chat

U.S. Sen. Tommy Tuberville, R-Auburn, speaks with attendees at a ceremony in Mobile.

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The legal challenge over U.S. Sen. Tommy Tuberville’s eligibility to run for Alabama governor has been appealed to the state’s highest court for review.

After Montgomery Circuit Court Judge Brooke Reid dismissed the “quo warranto” complaint against Tuberville brought by Mobile County resident Brooke Dorgan and Jefferson County resident Justin LeBlanc, attorney Barry Ragsdale filed an appeal of Reid’s July 9 dismissal to the Alabama Supreme Court on Tuesday, July 14.

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