Tommy Tuberville governor

Tommy Tuberville's campaign artwork for his Alabama gubernatorial campaign.

 Via coachforgov.com

Tommy Tuberville’s gubernatorial campaign says it welcomes a formal party hearing and plans to submit tax returns and property records to prove his eligibility — again.

"We're happy to put the residency issue to bed. It has served its purpose, and it's time to provide the facts and move on,"  campaign chairman Jordan Doufexis, stated Friday in response to an internal party challenge by primary opponent Ken McFeeter, which was given the green light to progress to a hearing.

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