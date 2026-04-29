Albritton Waters

(Left to right) Greg Albritton and Terry Waters (Photos courtesy of campaign Facebook pages).

The Republican primary for South Alabama’s sprawling Senate District 22 pits a three-term incumbent who sponsored efforts to legalize gambling against a political newcomer whose stance against those efforts is firm.

State Sen. Greg Albritton, R-Range, will face Robertsdale farmer Terry Waters in the Republican primary election Tuesday, May 19. Albritton, who previously served two terms in the Alabama House of Representatives from 2002 to 2006, has represented the district that combines parts of Baldwin, Escambia, Mobile and Washington counties in the legislature’s upper chamber since 2014. Waters, a Baldwin County nursery owner and Army veteran, has never before run for public office.

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