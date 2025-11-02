Bradford Williams Simmons

Bradford Williams Simmons, 51, of Mobile (Escambia County Sheriff's Office)

A former U.S. Army Corps of Engineers employee attempted to destroy evidence ahead of the FBI launching an investigation, according to a new indictment. 

Bradford William Simmons, 51, a resident of Midtown Mobile, was taken into custody Friday evening, Oct. 31, according to Escambia County jail records, and remains held without bond on six federal charges.

