John Driscoll,

John Driscoll, the former director of the Alabama Port Authority.

Former director John Driscoll resigned from his post at the Alabama Port Authority with a separation package worth more than half a million dollars after being notified of an impending board vote to fire him, according to port documents.

The Port Authority Board of Directors agreed to pay Driscoll a full year’s salary of $443,260 and an additional $131,150 in unrealized retention bonuses in exchange for his departure from the post he had held since 2020, according to documents obtained by Lagniappe. Those payments alone totaled nearly $575,000.

MAA resignation included severance package
Severance tops $571,000 for ex-directors
Ex-director forfeited bonus pay ahead of resignation
Six–figure settlement in Pierce removal

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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