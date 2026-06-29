Tuberville

Tommy Tuberville speaks outside of the U.S. Supreme Court (Photo by Sen. Tommy Tuberville's Office via X)

A judge will hear arguments today over whether Tommy Tuberville can be forced into discovery over his Alabama residency, or whether a legal fight should be muffed before it begins.

The 1 p.m. hearing before Montgomery County Circuit Judge Brooke Reid centers on Tuberville’s motion to dismiss a “quo warranto” lawsuit filed by two Alabama veterans. The complaint seeks to block Tuberville from the November ballot unless he can prove he meets the state constitution’s seven-year residency requirement to hold the office.

Attorneys seek quick dismissal of Tuberville lawsuit
Behind-the-scenes on Tuberville residency lawsuit
Residency lawsuit filed against Tuberville

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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