Shomari Figures residence

U.S. Rep. Shomari Figures, D-Montgomery (Figures for Congress)

Congressman Shomari Figures, formerly D-Mobile, will now be including Montgomery after his name, at least throughout the current election cycle. However, his wife still appears to live in Mobile, according to voting records.

Voter registration records obtained by Lagniappe Daily show that Figures registered to vote in the Alabama State Capital on Oct. 5, 2026, listing a new 2,100-square-foot house just outside of the main metropolitan area as his residence. He’s not listed as the owner of that address, in probate records.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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