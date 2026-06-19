Roughly $2.72 million in state and local incentives have been approved for a new advanced medical manufacturing project heading for Foley.
The Alabama Department of Commerce awarded about $2.54 million in jobs and investment tax credits Wednesday, June 16, for a project listed under RRC Investments Inc, in Baldwin County. State records show the project carries an estimated capital investment of $12.32 million, is expected to create 23 jobs and will pay an average hourly wage of $32.01.
kA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^4:EJ@77@=6J]=68:DE2C]4@>^{68:D=2E:@?s6E2:=]2DAInuC@>l#$$U2>AjuF==%6IEl`U2>Ajv&xslusfb`_rh\t_gc\cbed\pata\`u_ebsgfrcgbU2>Ajxslg_aeghbQ E2C86ElQ03=2?<Qm{@42= C64@C5Dk^2m :?5:42E6 E96 AC@;64E :D E:65 E@ 2? 25G2?465 >65:42= >2?F724EFC:?8 724:=:EJ :? u@=6J 2=@?8 E96 u@=6J q6249 tIAC6DD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 AC@;64E H@F=5 36 =@42E65 @? C@F89=J a_ 24C6D ?62C E96 u@=6J x?5FDEC:2= !2C<H2J]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp |2J `c 232E6>6?E 28C66>6?E 2AAC@G65 3J E96 u@=6J x?5FDEC:2= s6G6=@A>6?E q@2C5 =:DED sF?2>:D |65:42= {{r 2D E96 @A6C2E:?8 6?E:EJ 2?5 &$$ x??@G2E:@?D {{r 2D E96 =2?5\9@=5:?8 6?E:EJ] %96 28C66>6?E 56D4C:36D E96 3FD:?6DD 24E:G:EJ 2D 2? “25G2?465 >65:42= >2?F724EFC:?8 724:=:EJ]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2? :5lQ5@4D\:?E6C?2=\8F:5\bfe733he\f777\`235\b5df\6hfebfhab42eQmkDA2? :5lQ5@4D\:?E6C?2=\8F:5\bfe733he\f777\`235\b5df\6hfebfhab42eQm%96 3@2C5VD 28C66>6?E 7:=6 :D E:E=65 “##r x?G6DE>6?ED” 2?5 56D4C:36D E96 3FD:?6DD 24E:G:EJ 2D 2? “25G2?465 >65:42= >2?F724EFC:?8 724:=:EJ]”k^DA2?mk^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^5F?2>:D>65:42=]4@>^@FC\4=:6?ED^Q E2C86ElQ03=2?<QmsF?2>:D |65:42=k^2m :D 2? 6I:DE:?8 vC66?G:==6 >65:42= 56G:46 4@>A2?J E92E 56D:8?D 2?5 >2?F724EFC6D @CE9@A65:4 D@7E\E:DDF6 C6A2:C AC@5F4ED]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 D2>6 =@42= A24<286 :?4=F56D 2 `_\J62C 232E6>6?E @7 ?@?65F42E:@?2= AC@A6CEJ E2I6D 2?5 4@?DECF4E:@?\C6=2E65 EC2?D24E:@? E2I6D] %96 DE2E6 E2I 2?2=JD:D 6DE:>2E65 E@E2= =@42= E2I D2G:?8D @7 23@FE Sgh_[fc`] %96 u@=6J A@CE:@? E@E2=D 23@FE S`fc[a__ :? 4:EJ 4@?DECF4E:@?\C6=2E65 E2I D2G:?8D[ 244@C5:?8 E@ 2 DE2E6 E2I 2?2=JD:D AC6A2C65 7@C E96 =@42= 232E6>6?E A24<286]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 4@>>6C46 56A2CE>6?E AC@;64ED E96 DE2E6 :?46?E:G6 A24<286 H:== 86?6C2E6 2 `_c A6C46?E C6EFC? @G6C `_ J62CD 2?5 `_` A6C46?E @G6C a_ J62CD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(:E9 E96 =2E6DE 5:D4=@DFC6D[ p=232>2 92D ?@H 2AAC@G65 `f :?46?E:G6 A24<286D :? a_ae E@E2=:?8 23@FE Sadd]e >:==:@? :? ;@3D 2?5 :?G6DE>6?E E2I 4C65:ED] %9@D6 AC@;64ED C6AC6D6?E 23@FE Sb]gf 3:==:@? :? 42A:E2= :?G6DE>6?E 2?5 b[fad ?6H ;@3D DE2E6H:56]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%9:D :?4=F56Dik^Am
kF=mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^32=5H:?04@F?EJ^>6E2\H:==\@H?\C:89ED\E@\32=5H:?\D@=2C\7:6=5D^2CE:4=60e`cg6_5a\526e\cad2\g3ee\3f3_7g764c6b]9E>=Qms@E:6C {{rk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^52E2\46?E6C\DFAA=:6C\86ED\`a>\E2I\:?46?E:G6^2CE:4=60h`dad`a2\5_65\c222\hg5g\h2dg2ge2hh4g]9E>=Qm$!) t?E6CAC:D6D[ {{rk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^DE2E6\2AAC@G6D\EH@\?6H\E2I\:?46?E:G6\562=D^2CE:4=604bc_`244\2hf_\c535\gg_`\f5c24cb74724]9E>=Qm$@FE96C? r=2DD:4 u@@5 vC@FA[ {{rk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^DE2E6\2AAC@G6D\EH@\?6H\E2I\:?46?E:G6\562=D^2CE:4=604bc_`244\2hf_\c535\gg_`\f5c24cb74724]9E>=Qmp>6C:42? r2DE xC@? !:A6 r@>A2?Jk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^6=64EC:42=\4=62?\6?6C8J\7:C>\2H2C565\`e>\:?46?E:G6^2CE:4=60bd_ahhbd\eagh\c6_5\ha26\be5h`h55g_5c]9E>=Qm$E@?6) vC@FA x?4]k^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^6=64EC:42=\4=62?\6?6C8J\7:C>\2H2C565\`e>\:?46?E:G6^2CE:4=60bd_ahhbd\eagh\c6_5\ha26\be5h`h55g_5c]9E>=Qmq=F6 ~C:8:? |2?F724EFC:?8[ {{rk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^6=64EC:42=\4=62?\6?6C8J\7:C>\2H2C565\`e>\:?46?E:G6^2CE:4=60bd_ahhbd\eagh\c6_5\ha26\be5h`h55g_5c]9E>=Qmu2:E9 %649?@=@8:6D[ x?4]k^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^3FD:?6DD^3C2D7:6=5\8@CC:6\D64FC6D\`a>\E2I\:?46?E:G6^2CE:4=60e`52_4e3\7564\cd`h\236h\6_6g`_a5h57c]9E>=QmqC2D7:6=5 U2>Aj v@CC:6[ {]{]r]k^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^:?46?E:G6\2H2C565\E@\A2CED\DFAA=:6C\EC2?D7@C>6C\>2<6C^2CE:4=60ecgbg6g5\heah\c``g\heah\3h4dggb`2253]9E>=Qm|:?E9 q:8 2?5 q62FE:7F= p=232>2[ {{rk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^:?46?E:G6\2H2C565\E@\A2CED\DFAA=:6C\EC2?D7@C>6C\>2<6C^2CE:4=60ecgbg6g5\heah\c``g\heah\3h4dggb`2253]9E>=Qmws wJF?52: !@H6C %C2?D7@C>6CD &$p[ x?4]k^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^42CA6?E6C\E649\D64FC6D\DE2E6\:?46?E:G6\A24<286^2CE:4=60h_h2df5`\_e7h\c_g`\gae3\cbb3__f27d7h]9E>=Qmr2CA6?E6C %649?@=@8J r@CA]k^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^3FD:?6DD^>6E2=H@C<\7:C>\2H2C565\`\g>\E2I\4C65:E^2CE:4=607h5b4gef\b743\cg5a\3576\e47ca27ac25d]9E>=QmpDD@4:2E65 |6E2=r2DE {{rk^2mk^Amk^=:mk=: 5:ClQ=ECQmkA 5:ClQ=ECQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^3:@E649\7:C>\2H2C565\d\h>\E2I\4C65:ED^2CE:4=60664gd_db\gabe\ce5_\2`7f\b5_`_5bbfbcg]9E>=Qmp>6C:D@FC46q6C86? sCF8 r@CA]k^2mk^Amk^=:mk=:mk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^EC2?D7@C>6C\A=2?E\2H2C565\dd>\E2I\4C65:E^2CE:4=604d723gd5\be_g\cc_c\2dce\f__23ff`abgf]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm':C8:?:2 %C2?D7@C>6Ck^2mk^=:mk=:mk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^:E2=:2?\2FE@\DFAA=:6C\=2?5D\f\b>\E2I\:?46?E:G6^2CE:4=60`4`52b`d\a4hh\cb4h\2556\e`5f7abbagbe]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm'F=427=6I’Dk^2mk^=:mk^F=m
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.