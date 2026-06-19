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Roughly $2.72 million in state and local incentives have been approved for a new advanced medical manufacturing project heading for Foley.

The Alabama Department of Commerce awarded about $2.54 million in jobs and investment tax credits Wednesday, June 16, for a project listed under RRC Investments Inc, in Baldwin County. State records show the project carries an estimated capital investment of $12.32 million, is expected to create 23 jobs and will pay an average hourly wage of $32.01.

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Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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