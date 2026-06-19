State commerce officials have awarded about $7.34 million in jobs and investment tax credits to support Vulcaflex’s first North American facility in Lee County.
State records show Vulcaflex Inc. was approved for about $5.67 million in investment tax credits and about $1.67 million in jobs tax credits.
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