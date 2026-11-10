Nearly 10 years of service by Gov. Kay Ivey will be concluded in January — a legacy that local officials praised as having tremendous impacts on Coastal Alabama.
Ivey attended a Mobile Chamber of Commerce luncheon on Tuesday at the Battle House Hotel, where scores of members and local public servants gathered to honor Ivey’s service and bid her farewell with their thanks.
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