Just 25 days from Election Day, Alabama’s longtime governor has not endorsed a successor.
In an email Friday morning, Gov. Kay Ivey’s office confirmed she intends to vote for the Republican candidate in the race, former Auburn coach and current U.S. Sen. Tommy Tuberville, but stopped short of any endorsement.
kA 5:ClQ=ECQm“v@G] xG6J H:== DA62< E@ E9:D 29625 @7 E96 }@G6>36C b 6=64E:@?[” 4@>>F?:42E:@?D 5:C64E@C v:?2 |2:@=2 E@=5 {28?:2AA6 s2:=J] $96 5:5 ?@E 6IA=2:? H9J xG6J 92D ?@E 7@C>2==J 6?5@CD65 9:> 2=C625J @C DA64:7J H96E96C 2? 6?5@CD6>6?E :D 7@CE94@>:?8]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“qFE D96 46CE2:?=J =@@<D 7@CH2C5 E@ 42DE:?8 96C G@E6 7@C %@>>J %F36CG:==6[” |2:@=2 25565]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 4@>>6?ED C6D6>3=6 2 D:>:=2C DE2?46 xG6J E@@< 5FC:?8 #@J |@@C6’D a_`f &]$] $6?2E6 C246 282:?DE s6>@4C2E s@F8 y@?6D[ D2J:?8 D96 H@F=5 G@E6 7@C |@@C6 H9:=6 564=:?:?8 E@ 6?5@CD6 9:> 2>:5 D6IF2= >:D4@?5F4E 2==682E:@?D :?G@=G:?8 E66?286 8:C=D 364@>:?8 AF3=:4] |@@C6 56?:65 E9@D6 244FD2E:@?D[ 2?5 xG6J DF3D6BF6?E=J C6277:C>65 96C :?E6?565 G@E6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpE E96 E:>6[ xG6J’D @77:46 5@H?A=2J65 E96 =24< @7 2? 6?5@CD6>6?E[ D2J:?8 96C A@=:4J 2D 8@G6C?@C H2D ?@E E@ 6?5@CD6 42?5:52E6D[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2=C6A@CE6C]4@>^a_`f^``^_h^:G6J\564=:?6D\6?5@CD6\>@@C6^Qmp=232>2 !@=:E:42= #6A@CE6C C6A@CE65k^2m]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm$96 =2E6C 56A2CE65 7C@> E92E DE2E65 AC24E:46[ 2AA62C:?8 :? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2=52:=J?6HD]4@>^5@3D@?\D4@C6D\6?5@CD6>6?ED\7C@>\8@G\:G6J\2:CD\?6H\25\:?\2=\a\C246^QmE6=6G:D:@? 6?5@CD6>6?E 25k^2m 7@C #6AF3=:42? r2C@=66?6 s@3D@? 5FC:?8 96C a_ac 4@?8C6DD:@?2= 42>A2:8?] s@3D@? =@DE E@ s6>@4C2E $9@>2C: u:8FC6D :? p=232>2’D a?5 r@?8C6DD:@?2= s:DEC:4E]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmxG6J[ g`[ 3642>6 8@G6C?@C :? pAC:= a_`f 7@==@H:?8 #@36CE q6?E=6J’D C6D:8?2E:@?[ H@? 7F== E6C>D :? a_`g 2?5 a_aa 2?5 :D 32CC65 3J E6C> =:>:ED 7C@> D66<:?8 C66=64E:@? E9:D J62C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(9:=6 %F36CG:==6 92D ?@E 6IA=:4:E=J 4C:E:4:K65 xG6J’D @77:46[ 9:D 42>A2:8?’D >6DD28:?8 92D 4=62C=J C6G62=65 E6?D:@?D 36EH66? E96 EH@ A@=:E:4:2?D’ A@=:4:6D 2?5 =6256CD9:A AC:@C:E:6D] %9:D :?4=F56D 4C:E:BF6D @7 9@H >@?6J :D 36:?8 DA6?E 24C@DD 286?4:6D 2?5 6G6? 9@H E96 4FCC6?E 25>:?:DEC2E:@? 92D 2H2C565 >:==:@?D @7 5@==2CD H@CE9 @7 E2I 232E6>6?ED E@ 52E2 46?E6C AC@;64ED]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpD {28?:2AA6 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^3FD:?6DD^EF36CG:==6\?2>6D\4@?DF=E2?E\E@\5@86\DEJ=6\8C@FA^2CE:4=605a_66g_g\bb7d\cbff\gge2\c4gbb5c5c7dg]9E>=QmC6A@CE65 :? yF=Jk^2m[ %F36CG:==6’D E62> D2:5 :E :D C6G:6H:?8 DE2E6 286?4:6D 7@C H2DE6 2?5 5FA=:42E:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“(6 2C6 ?@E 4@>:?8 E@ |@?E8@>6CJ E@ >2:?E2:? E96 DE2EFD BF@[” 49:67 @7 DE277 y@C52? s@F76I:D DE2E65 :? E96 42>A2:8? 2??@F?46>6?E]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%F36CG:==6 2=D@ 56D4C:365 p=232>2’D 65F42E:@? DJDE6> 2D “:?256BF2E6” 5FC:?8 2? pF8FDE a_ad DA6649 E@ 4@F?EJ 4@>>:DD:@?6CD[ C676CC:?8 E@ :ED 6>A92D:D @? D6?5:?8 DEF56?ED E@ 7@FC\J62C F?:G6CD:E:6D[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^2=232>2C67=64E@C]4@>^a_ad^_g^a`^E@>>J\EF36CG:==6\DF886DED\AFEE:?8\DEF56?ED\:?\G@42E:@?2=\EC2:?:?8\27E6C\`_E9\8C256^Qmp=232>2 #67=64E@C C6A@CE65k^2m]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmx? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4@2497@C8@G6C?@C]4@>^A@DE^4@249\EF36CG:==6\5C@AD\?6H\25\3F>A6C\DE:4<6CQm$6AE] g 42>A2:8? 25k^2m[ 96 A=65865 E@ 6=:>:?2E6 p=232>2’D C6>2:?:?8 DE2E6 8C@46CJ E2I 2?5 D4CFE:?:K6 9@H E2IA2J6C >@?6J :D FD65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“p?5 xV== 2F5:E 6G6CJ DE2E6 5@==2C[ 6?DFC:?8 J@FC E2I 5@==2CD 56=:G6C C62= C6DF=ED[” %F36CG:==6 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 A@=:4J 5:776C6?46D 6IE6?5 E@ 64@?@>:4 56G6=@A>6?E 2?5 52E2 46?E6CD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmx? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2=C6A@CE6C]4@>^a_ae^_h^_`^@A:?:@?\>J\82>6\A=2?\7@C\52E2\46?E6CD^Qm$6AE] ` @A:?:@? 4@=F>?k^2m[ %F36CG:==6 A=65865 E@ 4FE 52E2 46?E6CD @FE 7C@> 6=:8:3:=:EJ 7@C E96 DE2E6’D E2I 232E6>6?E AC@8C2>[ HC:E:?8[ “}@ >@C6 E2I 232E6>6?ED] }@ >@C6 E2I :?46?E:G6D]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%92E A@=:4J H@F=5 36 :? 5:C64E 4@?EC2DE E@ 562=D 2AAC@G65 F?56C xG6J]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpD k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^32=5H:?04@F?EJ^>6E2\H:==\@H?\C:89ED\E@\32=5H:?\D@=2C\7:6=5D^2CE:4=60e`cg6_5a\526e\cad2\g3ee\3f3_7g764c6b]9E>=Qm{28?:2AA6 C6A@CE65 :? y2?F2CJk^2m[ |6E2’D |@?E8@>6CJ 52E2 46?E6C AC@;64ED C646:G65 DE2E6 E2I 36?67:ED E@E2=:?8 Sga >:==:@?[ :?4=F5:?8 2 Sa_ >:==:@? :?G6DE>6?E 4C65:E]k^Am
kA 5:ClQ=ECQms6DA:E6 ?@ 6IAC6DD 6?5@CD6>6?E[ xG6J’D @77:46 92D 2=C625J 366? H@C<:?8 H:E9 %@>>J %F36CG:==6’D 42>A2:8? E@ 92?5 @G6C A@H6C @7 E96 DE2E6 8@G6C?>6?E[ 244@C5:?8 E@ |2:@=2] %F36CG:==6 :D 4FCC6?E=J 724:?8 s6>@4C2E s@F8 y@?6D :? E96 C246 7@C E96 DE2E6’D ddE9 8@G6C?@CD9:A[ H9:49 H:== 36 564:565 }@G] b]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“%96 8@G6C?@C 2?5 @FC E62> 2C6 2=C625J 6?82865 H:E9 r@249 2?5 9:D E62> E@ 6?DFC6 2 DEC@?8 EC2?D:E:@?[” D96 D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.