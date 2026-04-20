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A conceptualized graphic of JST Corporation's facilities in Lake Guntersville (Provided)

State commerce officials have awarded $14.6 million in jobs and investment tax credits to support a major expansion by Japan-based JST Corp. in Lake Guntersville.

The Alabama Department of Commerce disclosed the incentive package for JST Corporation on April 17, the same day it announced the project in a press release. The deal includes about $12.6 million in investment tax credits and about $2 million in jobs tax credits tied to a project with an estimated capital investment of $504 million.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(2) comments

lightwave

the average cost NATIONALY for tax incentives for business is between $500-$5000 per job.

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lightwave

let's see.... $14,600,000 divided by 80 jobs is $182,500 per job...So for Alabama to recover that money each one of these 80 individuals would need to pay $182,500 in Alabama state tax back to the state to make this an equivalent State investment. The average Alabama state sales tax per individual in Alabama including income, sales and property taxes is $4,722 per individual. At that rate the pay back to the state is...... 38.6 YEARS

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