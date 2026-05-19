Tommy Tuberville (left) and Ken McFeeters.

Tommy Tuberville (left) and Ken McFeeters.

A judge has dismissed the Alabama Republican Party from a lawsuit attempting to halt Tuesday's primary election and force questions of Tommy Tuberville’s eligibility for the governor's office before a jury.

The order, filed late Monday in Covington County Circuit Court, came after Tuberville’s Republican rival Ken McFeeters asked for an emergency evidentiary hearing late last week which sought among other things to delay the GOP gubernatorial primary until Tuberville’s residency could be confirmed.

McFeeters vows suit after Tuberville complaint denied
GOP rival files ethics complaint against Tuberville
ALGOP: Courts lack authority over Tuberville eligibility

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription