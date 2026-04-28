Appeal briefs by a Mobile County lawyer containing fake and “hallucinated” citations have sparked calls for overhauling rules and sanctions around abuse of artificial intelligence in the courtroom.
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