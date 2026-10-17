Nathaniel Ledbetter grocery tax

Speaker of the House Nathaniel Ledbetter, R-Rainsville, speaks at a press conference on Friday announcing plans to completely eliminate the grocery tax in 2027 (Photo courtesy of Ledbetter)

Leadership in the Alabama Legislature committed this week to get rid of the state’s tax on groceries in 2027, potentially bringing to completion an effort started three years ago.

In a statement posted to social media Friday, Speaker of the House Nathaniel Ledbetter, R-Rainsville, announced legislation will be presented in next year’s session to abolish the 4 percent sales tax, which legislation has chipped away to 2 percent since 2023.

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