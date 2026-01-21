Proposed legislation filed Wednesday would stifle Alabama judges’ power to protect young offenders facing murder charges.

“This bill would prohibit a judge from granting youthful offender (YO) status to an individual who is 16 years of age or older and charged with capital murder or murder,” reads a summary of the proposed legislation filed by State Rep. Phillip Pettus, R-Killeen, on Jan. 21. The legislation is a second attempt at a bill Pettus pushed in the House last year. The bill is being mirrored in the Senate by Sen. April Weaver, R-Brierfield.

