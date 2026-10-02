Three decades of planning, delays, and political wrangling came to a head Friday along the banks of the Mobile River.
U.S. Transportation Secretary Sean Duffy joined Alabama Gov. Kay Ivey and scores of local and federal officials to break ground on the new $3.2 billion Mobile River Bridge, the first phase of the largest infrastructure project in the state’s history.
kAmt2C=:6C E9:D H66<[ 2E E96 5:C64E:@? @7 xG6J[ E96 p=232>2 s6A2CE>6?E @7 %C2?DA@CE2E:@? :DDF65 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^3:8\7C:52J\A=2?D\368:?\E@\D6E\:?\DE@?6^2CE:4=60`he5d2b5\`ec_\c475\h4dc\dgcdad77f2gh]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>Qm?@E:46 E@ AC@4665k^2m E@ :ED 4@?EC24E:?8 56D:8?\3F:=5 E62> E@ >@3:=:K6 @? 4@?DECF4E:@?] pE C@F89=J 2C@F?5 ``ic_ 2]>][ 8@=56? D9@G6=D :? E96 92?5D @7 xG6J[ sF77J[ &]$] $6?D] %@>>J %F36CG:==6 2?5 z2E:6 qC:EE 2?5 r@?8C6DD>2? q2CCJ |@@C6 2?5 $9@>2C: u:8FC6D D2?< :?E@ E96 A:=6 @7 D2?5J D@:= E92E 925 366? 5F>A65 @?E@ E96 4@?4C6E6 @7 r@@A6C #:G6CD:56 !2C< 2?5 DJ>3@=:42==J 7=:AA65 @G6C E96 7:CDE A:=6D @7 5:CE @? 2 AC@;64E E92E 3682? >2E6C:2=:K:?8 @? A2A6C :? `hhf]k^Am
kAmv2E96C65 2E 2 4=@D65 6G6?E 2E E96 C646?E=J C6?@G2E65 r@@A6C !2C<[ v@G] xG6J D2:5 E96C6 H2D K6C@ 5@F3E ~4E] a[ a_ae[ H@F=5 36 2 “9:DE@C:42= 52J :? p=232>2]” $96 D2:5 p=232>2’D “C64@C5\3C62<:?8 8C@HE9” 92D 6BF2E65 E@ “C64@C5\3C62<:?8 EC277:4]” |@3:=6’D (2==246 %F??6= 2?5 4FCC6?E A2C2==6= q2JH2J =2?6D 42? C6249 A62< EC277:4 @7 23@FE hd[___ G69:4=6D 2 52J @? 2? :?E6CDE2E6 C@FE6 56D:8?65 7@C C@F89=J bd[___[ D96 D2:5]k^Am
kAm“x7 J@F <?@H >6[ J@F <?@H x’> ?@E @?6 7@C 49:E\492E] x ;FDE AC676C E@ 86E E9:?8D 5@?6[” xG6J D2:5] “$@ =6E’D 3F:=5 E9:D 3C:586 2?5 =6E E96 8@@5 E:>6D C@==]”k^Am
kAm$64] sF77J[ H9@ 2AA62C65 @? 3692=7 @7 !C6D:56?E s@?2=5 %CF>A[ E@FE65 E96 C646?E Sa]d 3:==:@? %C2?DA@CE2E:@? x?7C2DECF4EFC6 u:?2?46 2?5 x??@G2E:@? p4E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^2=232>2^>@3:=6\3C:586\2H2C565\a\d3\765\=@2?^2CE:4=605fgdd6g2\dha2\cea`\3`5c\6bd3eab_cfdf]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmW%xuxpX {@2?k^2m 2H2C565 =2DE >@?E9[ H9:49 H2D E96 =:?49A:? :? >@G:?8 E96 AC@;64E E@ 4@?DECF4E:@?] w6 D2:5 E96 ?6H 3C:586 H2D >62?:?87F= 7@C E96 AC6D:56?E]k^Am
kAm“tG6CJ3@5J H2?ED D@>6E9:?8[ 2?5 H6 ;FDE 5@?VE 92G6 6?@F89 >@?6J] p?5 J@F 92G6 E@ AC:@C:E:K6 E9@D6 AC@;64ED E92E 2C6 E96 >@DE >62?:?87F= E@ E96 >@DE A6@A=6[ 2?5 E92E :D E9:D AC@;64E[” 96 D2:5]k^Am
kAm(9:=6 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^?2E:@?2=^4@F?4:=>2?\9@A6D\ECF>A\H:==\62D6\3C:586\E@==D^2CE:4=6072d3dh46\66db\ce67\3bd`\`a2f6d52da7d]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmH:56=J DA64F=2E65k^2m 29625 @7 E9:D H66<[ %CF>A 5:5 ?@E 2EE6?5 E96 8C@F?53C62<:?8[ E9@F89 D6G6C2= DA62<6CD 4C65:E65 9:D 25>:?:DEC2E:@? H:E9 96=A:?8 AFD9 E96 AC@;64E 7@CH2C5]k^Am
kAm%96 AC6D:56?E :D D4965F=65 E@ 36 :? |@3:=6 =2E6C uC:52J 7@C 2 e A]>] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^?2E:@?2=^A@EFD\E@\C2==J\2E\FD2^2CE:4=60_hc3b3dg\447c\c4_3\geb`\`_ac`d2df46e]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>QmA@=:E:42= C2==Jk^2m 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2’D |:E496== r6?E6C]k^Am
kAm&]$] #6A] q2CCJ |@@C6[ #\t?E6CAC:D6[ D2:5 E96 3C:586’D 36?67:ED H:== 6IA2?5 36J@?5 4@?86DE:@?[ 2?5 E92E :E :D 2? :?G6DE>6?E :? E96 C68:@?VD 64@?@>J 2?5 BF2=:EJ @7 =:76]k^Am
kAm“(6 E2=< 23@FE 2== E96 E:>6 :?G6DE>6?ED 2?5 9@H H6 H:D6=J >2?286 @FC C6D@FC46D :? p=232>2 2E E96 7656C2= =6G6=] u@C FD[ 6G6? ?@ >2EE6C J@FC A@=:E:42= =62?:?8D[ H6VC6 ~z H:E9 :?G6DE>6?ED :? :?7C2DECF4EFC6[” 96 D2:5] “u@C 86?6C2E:@?D[ H6VC6 8@:?8 E@ 36?67:E 7C@> ,E9:D. — E96 64@?@>:4 :>A24E[ E96 6>6C86?4J D6CG:46D :>A24E[ ;FDE A6@A=6 4@>:?8 E@ E96 36249]”k^Am
kAm&]$] #6A] $9@>2C: u:8FC6D[ s\|@3:=6[ 42==65 E96 3C:586 2? “6?@C>@FD :?G6DE>6?E” E92E C6BF:C65 2? 6?E:C6 “E62> 677@CE” E@ 86E E@ E9:D A@:?E]k^Am
kAm“x 5@ H2?E E@ E92?< E96 %CF>A 25>:?:DEC2E:@? 7@C E96:C C@=6 :? 86EE:?8 FD 96C6[” 96 D2:5] “3FE x H@F=5 36 C6>:DD ?@E E@ E92?< E96 q:56? 25>:?:DEC2E:@? 2D H6==] %96 q:56? 25>:?:DEC2E:@? >256 2 9F86 :?G6DE>6?E :? E9:D AC@;64E[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^765D\4@>>:E\dd_\>:==:@?\E@\3C:586\2?5\32JH2J\AC@;64E^2CE:4=60f7dba454\c_d4\``67\g2bf\`fa22f336bgg]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>Qmdd_ >:==:@? 5@==2CDk^2m] %92E H2D @3G:@FD=J 7@==@H65 @? 3J H92E H6 92G6 8@:?8 @? ?@H]”k^Am
kAm$6?] %F36CG:==6 AC2:D65 p=232>2’D =6256CD 2?5 %CF>A 7@C 96=A:?8 E@ 7:?2==J D64FC6 E96 ?66565 7:?2?4:?8 ?66565 E@ AFE A=2?D :?E@ 24E:@?]k^Am
kAm“!@=:E:4D :D 2 7F??J 3FD:?6DD[ :E’D 2 92C5 3FD:?6DD] xEVD 92C5 E@ 86E 2?JE9:?8 5@?6[ 2D H6 7@F?5 @FE H:E9 E9:D 3C:586[” %F36CG:==6 D2:5] “%92EVD 9@H :E 8@6D :? s]r] qFE J@F <?@H[ E96C6VD 2 3C:586 E92E 92D 366? ~z\65 E@ 36 3F:=E :? r:?4:??2E:[ ~9:@] %96C6VD 2 3C:586 E92EVD 366? ~z\65 E@ 36 3F:=E :? q2=E:>@C6[ |2CJ=2?5 — E96JVC6 ?@E 3F:=5:?8 E96>] %9:D 92D 366? 2AAC@G65 3J E96 36DE AC6D:56?E E92EVD 6G6C 366? :? E9:D 4@F?ECJ[ s@?2=5 %CF>A] w6 7:8FC65 @FE 2 H2J E@ 5@ :E H:E9 $64C6E2CJ sF77J[ E96 36DE EC2?DA@CE2E:@? D64C6E2CJ H6VG6 6G6C 925[ 2?5 E96J 8@E :E 5@?6]”k^Am
kAm$6?] qC:EE D2:5 uC:52J’D 8C@F?53C62<:?8 9:89=:89ED E96 A@H6C @7 4@==23@C2E:@? 2?5 A6CD6G6C2?46]k^Am
kAm“%9:D 6G6?E :D 2 E6DE2>6?E E@ H92E 42? 92AA6? H96? =@42=[ DE2E6[ 2?5 7656C2= =6256CD H@C< E@86E96C 2D 2 E62>[” qC:EE D2:5] $96 42==65 E96 AC@;64E 2 “82>6 492?86C” 7@C E96 C68:@? 2?5 D2:5 E96 4@CC:5@C H:== 4@??64E E96 !@CE @7 |@3:=6[ D9:A3F:=56CD[ >:=:E2CJ 2DD6ED 2?5 EC2G6=6CD]k^Am
kAm“xEVD ECF=J 2 7F== 4:C4=6 >@>6?E[” D96 D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.