IMG_0823.jpeg

Rep. Barry Moore, Sen. Tommy Tuberville, Gov. Kay Ivey U.S. Transportation Sec. Sean Duffy, Sen. Katie Britt, University of South Alabama President Jo Bonner and Mobile Mayor Spiro Cheriogotis break ground Oct. 2, 2026, on the new Interstate 10 Mobile River Bridge during an event at Cooper Park in Mobile (STAFF)

Three decades of planning, delays, and political wrangling came to a head Friday along the banks of the Mobile River.

U.S. Transportation Secretary Sean Duffy joined Alabama Gov. Kay Ivey and scores of local and federal officials to break ground on the new $3.2 billion Mobile River Bridge, the first phase of the largest infrastructure project in the state’s history.

IMG_0753.jpeg
IMG_0840.jpeg

Rep. Shomari Figures, Rep. Barry Moore, Sen. Tommy Tuberville, Gov. Kay Ivey U.S. Transportation Sec. Sean Duffy and Sen. Katie Britt break ground Oct. 2, 2026, on the new Interstate 10 Mobile River Bridge during an event at Cooper Park in Mobile (STAFF)
IMG_0791.jpeg

U.S. Transportation Sec. Sean Duffy speaks with University of South Alabama President Jo Bonner on Oct. 2, 2026, at Cooper Park in Mobile (STAFF)
IMG_0846.jpeg

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription