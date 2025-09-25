Oysters on the half shell

Oysters from Doug Ankerson's Isle Dauphine Oyster Company that grew up in gear floating north of the island's West End Beach.

 Staff photo

Attorneys representing oyster farmers and companies contracted for dredge projects in the Mobile Bay area will have their arguments over alleged impacts of dredge material displacement heard at an October court hearing. 

On Sept. Sept. 19, Mobile County Circuit Court Judge Vicki Davis reset a status hearing for a lawsuit between Sandy Bay Oyster Co. Inc., Firefly Oyster Landing Company and several contractors, some of which are currently contracted to deepen and widen the shipping channel in Mobile Bay. 

