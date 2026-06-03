A masked intruder broke into a Bessemer insurance office belonging to a Republican candidate for governor, knocking a large hole through a brick wall to enter and rummaging through the business. Nothing was stolen.

Ken McFeeters, who is currently seeking to void the nomination of Sen. Tommy Tuberville, said the break-in was discovered early Wednesday morning, June 3, by one of his employees at his independent agency he has operated on a main street in downtown Bessemer for 35 years.

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Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(2) comments

Rob Lowry

It’s kind of pathetic. This guy so desperately wants to be relevant, despite the fact that he has been soundly rejected by the voting public. At least Mobile’s favorite alternative media outlet has his back!

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rholbert Staff
Rob Holbert

Alternative to what?

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