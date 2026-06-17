Tommy Tuberville in a ESPN video promo

Tommy Tuberville in a 2017 video promo (ESPN via X.com)

Two Alabama veterans are suing to put Tommy Tuberville’s residency on trial and block the Republican nominee for governor from the November ballot.

The lawsuit, filed on behalf of Mobile County resident Brooke Dorgan and Jefferson County resident Justin LeBlanc, seeks a jury trial and expedited discovery into the daily life records of the U.S. Senator. The complaint alleges the evidence produced will prove the current U.S. Senator and former Auburn University football coach fails Alabama’s seven-year residency requirement to serve as governor.

Tuberville Lawsuit Quo Warranto June 2026

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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