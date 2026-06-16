The Spanish Fort City Council has finally approved sales and use tax incentives for contractors working on the Mobile River Bridge and Bayway project.
During a Monday night meeting at Spanish Fort City Hall, council members voted unanimously to approve the tax breaks, beating a July 1 deadline to have them passed, the city's attorney David Connor said.
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