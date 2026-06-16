Spanish Fort City Council on June 1, 2026

The Spanish Fort City Council discusses the Mobile River Bridge and Bayway project on June 1, 2026. 

 Grant McLaughlin

The Spanish Fort City Council has finally approved sales and use tax incentives for contractors working on the Mobile River Bridge and Bayway project.

During a Monday night meeting at Spanish Fort City Hall, council members voted unanimously to approve the tax breaks, beating a July 1 deadline to have them passed, the city's attorney David Connor said. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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