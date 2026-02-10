American Cast Iron Pipe Company

Alabama officials have approved two new economic development incentive packages this month, including a package supporting a nearly $800 million expansion by one of Birmingham’s largest manufacturers.

The Alabama Department of Commerce finalized incentives for Southern Classic Food Group LLC in Pike County and American Cast Iron Pipe Company in Jefferson County, according to state disclosure records dated Feb. 5 and Feb. 6.

