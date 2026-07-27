Officials have disclosed the latest round of jobs and investment credits that will abate millions in tax liabilities for four projects adding 188 jobs statewide in defense, lumber and automotive manufacturing.

The Alabama Department of Commerce agreements cover projects by Redwire Defense Tech Huntsville LLC, 2A USA Inc., The Lumber Manufactory Inc. and Raider Targetry Inc.

Edge-Autonomy-Test-maijs-09-2025-127-800x533.jpg

Redwire (Provided)
2021-11-AuburnBank-244.webp

2A USA (Provided)
MBT-on-the-move-MMTS.webp

Raider Targetry (Provided)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription