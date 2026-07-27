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The Alabama Department of Commerce agreements cover projects by Redwire Defense Tech Huntsville LLC, 2A USA Inc., The Lumber Manufactory Inc. and Raider Targetry Inc.
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