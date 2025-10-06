Alabama Attorney General logo
Staff photo

Anti-gang law enforcement efforts are bearing down on a black market for “Glock switches,” devices that quickly modify pistols to fire like machine guns and are commonly a factor in street violence.

Alabama Attorney General Steve Marshall announced last week an indictment of a Conecuh County man, Jalen Demetrius Rodgers, 22, on charges of possessing or selling Glotch switches linked to gang-related activity. The two-count indictment is a combination of new laws passed in recent years, intended to better equip prosecutors to secure indictments and enhanced sentences for gang-related violence.

New statewide database will establish Alabama gang intelligence
Mobile rapper first indicted under criminal enterprise law
U.S. Attorney 'actively' weighing RICO charges in gang crackdown

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In