Eli Lilly campus in Huntsville

Artist rendering for Eli Lilly campus in Huntsville (Provided, via Huntsville.gov)

Economic development officials disclosed $130.4 million in state tax incentives Wednesday, tied to four new industrial projects totaling more than $4.3 billion in planned investment.

The Alabama Department of Commerce revealed the incentive terms Dec. 10 on its website for the projects, which shows the combined value of the jobs and investment credits at $130,390,182 with 784 added jobs. The details of three of the four new deals listed have not yet been publicly announced.

(1) comment

lightwave

simply CORPORATE WELFARE... exaggerated job claims, no supervision or way to recover tax money. All I have to say is remember Thyssenkrupp.... Et al.

