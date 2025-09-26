Plant Barry Coal Ash Pond

The 600-acre coal ash ponds located at Alabama Power's Plant Barry in Bucks, roughly 25 miles north of Mobile (via Mobile Baykeeper).

A new study has found toxic metals in Mobile River sediments near the Plant Barry coal ash pond at levels similar to — or above — those seen following the worst coal ash spill disaster in U.S. history. 

According to the study produced by University of Alabama  and Texas A&M researchers Natasha Dimova, Stephen Andersion and Dini Adyasary, chemicals such as arsenic and cadmium were found at high levels in the sediment in the river around the coal ash pond. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

