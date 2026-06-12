State commerce officials have granted $55.3 million in jobs and investment tax abatements to support the Virginia Transformer manufacturing project announced last month for North Alabama.
The Alabama Department of Commerce disclosed the incentive package on June 8 under the name Caravels LLC, an affiliate of the U.S. transformer manufacturer. State records show the deal includes about $33.98 million in investment tax credits and about $21.28 million in jobs tax credits tied to the $302 million project.
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